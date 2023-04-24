Элла Памфилова провела встречу со студентами ТОГУ в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 24 апреля работает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Во время поездки она встретилась со студентами Тихоокеанского госуниверситета и поговорила с ними о работе ЦИК.

Элла Памфилова отметила, что избирательная система считается одной из самых прозрачных в мире. Около четверти сотрудников избиркомов - это молодежь, которая хочет повилять на будущее своей страны.

- В общественные наблюдатели к нам идет в основном молодежь. Для нее в нашей стране организовано множество электоральных конкурсов и программ, ведется системная работа. Это очень важно, потому что молодые люди должны чувствовать, что могут реализовать свои амбиции, - сказала Элла Памфилова.

По ее словам, в России активно обновляют избирательные комиссии и готовятся к выборам президента 2024 года. По итогам встречи прошел «Избирательный диктант», который оценил уровень правовой грамотности студентов. Кроме того, ребята смогли задать вопросы.

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