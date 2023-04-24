Около 25 тысяч малоимущих семей отдохнут летом в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Минсоцзащиты Хабаровского края готовится к летней оздоровительной кампании. В этом году посетить детские лагеря и санатории смогут около 25 тысяч детей из малоимущих семей. На это направят больше 156 миллионов рублей.

- Особое внимание будет уделено отдыху детей-инвалидов, детей из семей в социально-опасном положении и детей участников СВО. Путевки им предоставляются без учета дохода семьи. А для отдельных категорий детей в текущем году пройдут две краевые профильные смены: «Дети Амура. Жизнь и творчество» и «Ласковое море», - рассказала Наталья Меньшикова, начальник отдела социального обслуживания семьи и детей минсоцзащиты края.

На смену «Дети Амура. Жизнь и творчество» ждут детей из коренных народов Севера, которые состоят в творческих коллективах и занимаются спортом. Она пройдет в лагере «Энергетик» с 10 по 19 августа. Всего ее посетят 125 ребят.

«Ласковое море» ориентирована на детей-инвалидов, которым нужен постоянный уход. С 27 августа до 9 сентября ребята проведут в лагере «Радуга» в Приморье. Им и сопровождающим оплатят проезд, питание и проживание. В течение 12 дней здесь отдохнут 300 детей, из которых 140 - с инвалидностью.

В санаториях, расположенных в Хабаровском крае, Приморье и Приамурье, отдохнут 743 ребенка с проблемами дыхания, пищеварения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Их отправляют на лечение в порядке очереди. Подать документы можно в центр социальной поддержки. Подробности можно узнать по телефону 8 (4212) 31-13-59.

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