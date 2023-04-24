Расписание 58 маршрута изменили по просьбе жителей Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Жители микрорайона Березовка Хабаровска попросили администрацию изменить расписание 58 маршрута. Они пожаловались, что автобус доходит до площади Ленина, а дальше не едет. И многим приходится ждать еще один общественный транспорт, чтобы попасть в нужное место. Мэрия пошла навстречу, и постановление об этом накануне подписал глава города Сергей Кравчук. С 25 апреля маршрут продлили. Теперь он будет ездить по новой схеме, которая размещена на сайте администрации.

- Он будет доходить до улицы Волочаевской, спускаться на Амурский бульвар, разворачиваться на улице Калинина, подниматься по Пушкина, следовать по Карла Маркса и далее по прежней схеме до Березовки. Кроме того, ездить по маршруту будет еще один автобус, - рассказали в администрации города.

Сергей Кравчук отметил, что многие вопросы решаются благодаря активности председателей ТОС. Их инициативы часто поддерживаются.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.