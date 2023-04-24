На Российско-Китайских молодежных играх выступит жительница Хабаровска Фото: минспорт Хабаровского края

С 21 по 27 мая в Чунцине пройдут Российско-Китайские молодежные игры. Их участниками станут юноши в возрасте 17-18 лет и девушки 15-16 лет. Хабаровский край на них представит пловчиха Анастасия Котельникова.

Девушка занимается в спортшколе «Дельфин». Недавно она выступала на чемпионате России в Казани. И хоть Анастасия была младше соперников, результат показала прекрасный. В финале «Б» среди юниоров она показала лучший результат, проплыв стометровку брассом, и заняла второе место на дистанции 50 метров.

- Это очень серьезный результат. Настя улучшила все свои дистанции. Она здорово проплыла не только среди юниоров, но и хорошо смотрелась на фоне взрослого чемпионата. Спортсменка установила рекорды Хабаровского края на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Стала первой в России по своему возрасту. Конечно, мы очень довольны, - рассказала Елена Малых, тренер СШОР «Дельфин».

К тому же спортсменке удалось пройти в два взрослых полуфинала. Там она заняла 11 и 15 места. В минспорта отметили, что она является мастером спорта. Всего на чемпионате выступали четыре хабаровчанина: кроме Анастасии, регион представляли мастер спорта Диана Харченко, Алина Царегородцева и мастер спорта международного класса Игорь Головин. Свои навыки там показали 672 пловца из разных стран мира.

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