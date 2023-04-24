К летней оздоровительной кампании готовятся в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области прошла встреча губернатора с главой регионального Роспотребнадзора. Павел Копылов, главный санитарный врач ЕАО, рассказал Ростиславу Гольдштейну о противоэпидемических мерах, которые проведут в ближайшее время. Основные - борьба с клещами. Сейчас в области готовятся к летней кампании, и это важное мероприятие.

- В июне лагеря откроют свои двери для детей. К этому периоду территории должны быть обработаны акарицидами. Общая площадь местности, где предполагается временное размещение школьников, составит примерно 120 гектаров. Дополнительно медицинские учреждения области наращивают темпы по иммунизации населения против клещевого энцефалита. Вакцина в Еврейской автономии имеется, - сказал Павел Копылов.

Сейчас эпидобстановка в регионе спокойная. Гриппом и ОРВИ люди болеют не сильно - уровень заболеваемости не очень высок. Были небольшие вспышки, но медики смогли их быстро купировать.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.