Соглашение о сотрудничестве с крупной китайской компанией подписали в правительстве ЕАО Фото: правительство ЕАО

Правительство ЕАО подписало соглашение с крупной китайской компанией Xuanyuan Industrtial Development. Она работает в сферах сельского хозяйства, а также химической и металлургической промышленности. Договор с исполнительным президентом компании Сюе Хайлун подписал губернатор региона.

Переговоры с компанией прошли в Китае, куда делегация области отправилась с официальным визитом. Предприятие готово размещать в регионе производственные мощности.

- С вашей стороны мы видим готовность работы на благо области и провинции Хэйлунцзян. Уверен, что эскизы наших совместных проектов мы пропишем в следующих соглашениях. Их мы планируем заключить на Харбинской ярмарке и Восточном экономическом форуме, которые пройдут в этом году. Со своей стороны область готова укреплять наши партнерские отношения, - сказал Ростислав Гольдштейн.

Также он подчеркнул, что этот документ - начало большой совместной работы. Он рассказал, что в регионе есть много логистических преимуществ и льгот для потенциальных инвесторов. Также они могут поучаствовать в масштабных проектах - таких, как, например, индустриальный парк Шалом.

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