«АмурФест. Весна» пройдет на выходных в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске на выходных пройдет «АмурФест. Весна». Это традиционный краевой фестиваль-ярмарка, который проходит каждый сезон, четыре раза в год. В этот раз он запланирован на майские выходные – с 29 апреля по 1 мая.

Будет работать две площадки: площадь перед дворцом дружбы «Русь» с 12 до 18 часов 29 апреля и площадь Ленина с 30 апреля по 1 мая.

- Посетителей ждут мастер-классы, танцевальные занятия, уроки работы в социальных сетях, а также полюбившиеся многим хабаровчанам ряды с продукцией местных ресторанов и ремесленников, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

В этот раз на фестиваль приедут творческие коллективы из Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов, а также мастера декоративно-прикладного искусства из Владивостока. Они впервые стали участниками мероприятия. Вечером выступит кавер-группа TOKAYBAND и ансамбль «Берега России». Посмотреть подробную программу можно на сайте фестиваля.

В прошлом году мероприятие посетили больше 20 тысяч человек.

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