За взятку полицейскому осудят жителя Хабаровска Фото: прокуратура Хабаровского края

Приговор суда в Хабаровске выслушает 53-летний мужчина. Попытка дать взятку полицейскому обернулась для него в два уголовных дела.

- В декабре прошлого года мужчина, управляя автомобилем по улице Ульяновская Хабаровска, нарушил правила дорожного движения. В связи с чем был остановлен сотрудниками ГИБДД, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину проводили в служебную машину. Там, при составлении протокола, он положил в сумку инспектора 10 тысяч рублей. За это он хотел, чтобы его не привлекали к ответственности. Однако инспектор брать деньги не стал и рассказал об этом руководству.

В итоге, осмотрев машину взяточника, полицейские нашли там наркотики. Против мужчины завели два уголовных дела – за попытку дать взятку и хранение запрещенных веществ.

Дело направлено в Индустриальный районный суд.

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