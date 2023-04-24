Штраф за езду без прав заплатил житель Магадана Фото: УФССП Магаданской области

Жителя Магадана приговорили к крупному штрафу за езду без прав. Правда, заплатил он его только после ареста своих автомобилей.

За нарушение правил дорожного движения мужчину лишили прав. Но он решил закон не соблюдать и снова сел за руль. Нерадивого водителя остановили инспекторы и составили против него протокол. Суд приговорил магаданца к штрафу в 30 тысяч рублей. Дело передали приставам.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух единиц автотранспорта должника, что побудило его оплатить крупный штраф, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Магаданской области.

Мужчина заплатил все до копейки и показал приставу платежный документ. Только после этого дело против него закрыли, а арест с машин сняли.

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