Пожар в подъезде в выходной потушил сотрудник МЧС из Магадана Фото: МЧС Магадана

Иногда пожарным приходится тушить пламя в свободное от работы время. Именно так закончился вечер Сергея Грицуна, сотрудника МЧС Магадана. Он был дома, когда услышал хлопок на лестничной клетке. Вышел в подъезд и увидел, что на верхнем этаже горит электрощитовая.

- Не раздумывая ни минуты, Сергей схватил огнетушитель, который находился в квартире, и потушил пламя. К приезду пожарных возгорание уже было ликвидировано, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Магаданской области.

Семь лет Сергей Грицун работал в Государственном пожарном надзоре. Это и помогло: дома у специалиста есть первичные средства тушения огня, и он всегда готов к нештатным ситуациям. Благодаря оперативным действиям удалось не распространить огонь на квартиры и сохранить электричество в большинстве квартир дома.

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