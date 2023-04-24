Материальный ущерб за ограбление почтальона заплатила жительница Хабаровского края Фото: УФССП Хабаровского края

Приставы Хабаровского края взыскали 63 тысячи рублей с жительницы Комсомольска-на-Амуре. Женщина по приговору суда должна была заплатить эти деньги в качестве материального ущерба почтальону, которого она ограбила.

Преступление комсомольчанка совершила, будучи пьяной. В подъезде она напала на сотрудницу почты, ударила ее кулаками несколько раз, угрожала строительной дрелью. В итоге забрала сумку с деньгами и сбежала.

Против женщины завели уголовное дело. Ее приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить ущерб. Исполнительный документ передали приставам.

- Сотрудник службы уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности за уклонение от судебного решения. Гражданка предупреждение проигнорировала и мер для выплаты ущерба не принимала. Сотрудником службы было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должницы, также было вынесено постановление о временном ограничении гражданки на выезд за пределы государства, - рассказали в УФФСП России по Хабаровскому краю.

Приставы не раз приходили в квартиру по месту жительства женщины, но там она не жила. Ее объявили в розыск. Когда комсомольчанку нашли, с ней провели беседу. Это помогло, и она решила заплатить долг.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.