Муниципальные округа появятся в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В Хабаровском крае появятся муниципальные округа. Федеральный закон об их преобразовании приняли в 2019 году. Депутаты Закдумы региона обсудили новую модель.

По словам Евгения Рыбака, председателя комитета по внутренней политике, одним из плюсов преобразования является упрощенная система работы людей с властями.

- Закон дает право муниципалитетам самим решать, переходить ли им на новую модель. Если такое желание возникнет, нужно будет пройти через процедуру публичных слушаний во всех поселениях. Образование округа возможно только в том случае, если с этим согласны местные жители и депутаты, - рассказали в Законодательной думе Хабаровского края.

Муниципальных округов в регионе пока нет. Инициатива их создания принадлежит северным районам. В Охотском, например, успешно прошли первый этап. Скоро вынесут закон об образовании там округа.

К слову, такой принцип успешно реализуется в некоторых регионах. Недавно Игорь Гудин, председатель комитета по вопросам государственного, устройства побывал в Амурской области, чтобы изучить ее опыт.

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