Производственный цех горел ночью в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Ночной пожар не дал отдохнуть специалистам МЧС в Биробиджане. В 2:36 им рассказали о том, что на Индустриальной улице горит производственный цех. Дым заметил работник предприятия.

- При обходе территории сотрудник заметил, что идет дым со стороны цеха по производству прессованных брикетов для отопления. Открыв металлические ворота, он увидел, что возгорание началось в печи, которая используется в технологическом процессе для просушки опилок. Вызвав спасателей, мужчина попытался потушить пожар, заливая его водой, рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

На место выехали шесть человек на одном пожарном автомобиле. Специалисты ликвидировали огонь. Распространиться на большую площадь пламени они не дали.

Частично рухнула крыша, ее строительная система повреждена. К счастью, это все, что пострадало. Люди травмы не получили.

На месте работают специалисты. Они выясняют, из-за чего случился пожар и подсчитывают ущерб.

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