Закон о наставничестве для детей принят в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В Хабаровском крае приняли закон о наставничестве. С инициативой о его введении выступил Петр Перевезенцев, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. Кроме того, список детей, которым полагается наставник, расширили.

Такой специалист может быть установлен над детьми или семьями с детьми в социально опасном положении, а также над детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей.

Наставник должен воспитывать ребенка, обучать его, помогать выбрать профессиональное направление, сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. С семьями нужно разговаривать о безопасности детей, рассказывать о вреде алкоголизма и других зависимостей.

- Предусматривается, что наставник на добровольной и безвозмездной основе закрепляется за несовершеннолетним или семьей решением муниципальной комиссии или организацией для детей-сирот по заявлению кандидата, - рассказали в Закдуме Хабаровского края.

Наставник может устанавливаться для ребенка от 10 лет с учетом его мнения. Родителям нужно будет написать согласие. Им стать может гражданин России, достигший 23 лет. Он должен жить в одном населенном пункте с подопечным, содействовать развитию детей. Для достижения целей наставник может работать с властями и госучрежденими, получать от них консультации.

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