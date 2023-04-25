Михаил Дегтярев и Элла Памфилова провели рабочую встречу в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

24 апреля в Хабаровске состоялась рабочая встреча Михаил Дегтярева, губернатора края, и Эллы Памфиловой, председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Темами для обсуждения стали перспектива развития избирательной системы Хабаровского края и проведение Первого Дальневосточного электорального форума (ДЭФ), который состоится 25 апреля.

- Для нас большая честь открывать цикл мероприятий, посвященных знаковому событию для избирательной системы страны. И еще большая ответственность. Форум проведем на высочайшем уровне, потому что выборы в России начинаются на Востоке, а Восток - с Хабаровска! - сказал Михаил Дегтярев.

Форум будет приурочен к юбилею избирательной системы РФ, которой в 2023 году исполняется 30 лет. На мероприятии соберутся главы избиркомов из регионов ДФО, а также ведущие эксперты ЦИК.

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