Полицейские Магадана почтили память погибшего на службе товарища Романа Воронова

Полицейские Магадана почли память погибшего на службе товарища Романа Воронова Фото: УМВД России по Магаданской области

На Марчеканском кладбище собрались сотрудники отдела МВД России по Магадану, чтобы почтить память погибшего коллеги Воронова Романа, милиционера патрульно-постовой службы. Неся службу, он погиб от огнестрельного ранения 18 лет назад.

Вечером около 17:45 23 апреля 2005 года в дежурную часть милиции сообщили о мужчине, который ведет себя неадекватно в одной из квартир на Вострецова. Несколько дней он насильно не выпускал мать из дома. Когда ей удалось сбежать, женщина позвонила в милицию. На вызов приехали Роман Воронов и Александр Маржанов.

Милиционеры попытались попасть в квартиру, где находился 37-летний дебошир. Дверь была заперта, а на просьбы открыть ее жилец отреагировал неадекватно. Он начал кричать и бить окна. На помощь правоохранителям приехали сотрудники МЧС, которые взломали дверь.

- Первым в квартиру вошел Роман. Он увидел человека в противогазе, который направлял в его сторону самодельное оружие. Милиционер предложил мужчине успокоиться, и в этот момент прозвучал выстрел. Оружие сразу развалилось на несколько частей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Пуля ранила милиционера. Его доставили в больницу, где пациента сразу направили в реанимацию. Несмотря на все попытки врачей сохранить ему жизнь, Роман Воронов скоропостижно скончался. На тот момент ему было 33 года.

За проявленные смелость и самоотверженность Роман Воронов был посмертно награжден орденом Мужества. Все знали его как ответственного, скромного и надежного товарища, энергичного, доброго и отзывчивого человека. Полицейские почтили память о нем минутой молчания и возложили цветы на могилу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.