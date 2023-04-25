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НовостиОбщество24 апреля 2023 23:08

Полицейские Магадана почтили память погибшего на службе товарища Романа Воронова

Он получил огнестрельное ранение, пытаясь обезвредить преступника
Александра ЯВИЩЕНКО
Полицейские Магадана почли память погибшего на службе товарища Романа Воронова

Полицейские Магадана почли память погибшего на службе товарища Романа Воронова

Фото: УМВД России по Магаданской области

На Марчеканском кладбище собрались сотрудники отдела МВД России по Магадану, чтобы почтить память погибшего коллеги Воронова Романа, милиционера патрульно-постовой службы. Неся службу, он погиб от огнестрельного ранения 18 лет назад.

Вечером около 17:45 23 апреля 2005 года в дежурную часть милиции сообщили о мужчине, который ведет себя неадекватно в одной из квартир на Вострецова. Несколько дней он насильно не выпускал мать из дома. Когда ей удалось сбежать, женщина позвонила в милицию. На вызов приехали Роман Воронов и Александр Маржанов.

Милиционеры попытались попасть в квартиру, где находился 37-летний дебошир. Дверь была заперта, а на просьбы открыть ее жилец отреагировал неадекватно. Он начал кричать и бить окна. На помощь правоохранителям приехали сотрудники МЧС, которые взломали дверь.

- Первым в квартиру вошел Роман. Он увидел человека в противогазе, который направлял в его сторону самодельное оружие. Милиционер предложил мужчине успокоиться, и в этот момент прозвучал выстрел. Оружие сразу развалилось на несколько частей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Пуля ранила милиционера. Его доставили в больницу, где пациента сразу направили в реанимацию. Несмотря на все попытки врачей сохранить ему жизнь, Роман Воронов скоропостижно скончался. На тот момент ему было 33 года.

За проявленные смелость и самоотверженность Роман Воронов был посмертно награжден орденом Мужества. Все знали его как ответственного, скромного и надежного товарища, энергичного, доброго и отзывчивого человека. Полицейские почтили память о нем минутой молчания и возложили цветы на могилу.

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