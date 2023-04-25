Производство молока увеличилось в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

За 2022 год объемы производства молока увеличились на 17 процентов благодаря краевым грантам для сельхозпроизводителей. Региональная поддержка позволяет фермерам модернизировать помещения и оборудование, увеличивать численность поголовья крупного рогатого скора (КРС).

В 2023 году также отмечается положительная динамика в развитии сельского хозяйства. Получателем гранта на этот раз стал животноводческий комплекс «Вектор». Полученные из краевого бюджета средства предприятие направит на строительство телятника на 220 мест. С начала года компания завезла 70 нетелей молочной породы. Теперь за ней числится около 400 голов КРС.

Отметим, всего в Хабаровском крае насчитывается около 14 тысяч КРС, из которых шесть тысяч - коровы.

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