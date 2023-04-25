Михаил Дегтярев провел экскурсию для хабаровских школьников на площади Славы Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, присоединился к патриотической акции «Прогулка со Знанием». Он присутствовал на экскурсии, которая прошла для школьников на площади Славы в Хабаровске. К главе региона присоединилась Элла Памфилова, председатель ЦИК России. Губернатор рассказал школьникам историю мемориального комплекса, который установлен на площади. Он начал рассказ со стелы Героев Отечества.

- Обелиск был построен в 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. На стеле размещены фамилии и имена полных кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и России. В феврале 2023 года, ко Дню защитников Отечества, на обелиск были нанесены еще четыре имени героев, погибших в ходе СВО: Александра Аксенова, Максима Концова, Аймира Миягашева и Эдуарда Норполова, - сказал Михаил Дегтярев.

История продолжилась рассказом о создании самой площади Славы, которую построили к 30-летию победы в Великой Отечественной войне и открыли 9 мая 1975 года.

- Это памятник, увековечивающий боевые и трудовые подвиги жителей Хабаровского края, связанный с именами воинов-дальневосточников, погибших на фронтах. Сегодня сюда приходят люди, чтобы почтить память предков.

В ходе экскурсии школьникам также рассказали историю появления Вечного огня, Мемориала памяти воинов, погибших в локальных военных конфликтах. В конце мероприятия участники акции почтили память героев-дальневосточников, которые погибли на поле боя. Завершилась экскурсия минутой молчания и возложением цветов.

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