Подъем уровня воды в Амуре до опасных отметок ожидается в Хабаровском крае

Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре до опасных отметок в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

На Амуре продолжается процесс вскрытия льда. У села Малмыж наблюдается ледоход, а у Комсомольска - подвижки льда. Специалисты ожидают разрушения ледового покрова у Города юности уже в ближайшие дни.

- Ниже по течению у Нижнетамбовского могут сформироваться ледовые заторы. При наихудшем сценарии возможен дополнительный подъем воды до отметок опасного явления - 800-850 сантиметров. Это может привести к подтоплению земельных участков, внутрипоселковых дорог и низкопойменных мест в селах Нижнетамбовское, Циммермановка, Быстринск и Софийск, - сказал Андрей Прокопенко, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На опасных участках у реки дежурят специалисты. У них есть оборудование на случай, если ситуация ухудшится, и местным жителям потребуется помощь.

Из-за повышения уровня воды в реке Малый Гайтер 24 апреля оказался подтопленным участок дороги в селе Гайтер. Отрезок пути длиной около 20 метров оказался под водой на 15 сантиметров. Это не повлияло на жизнеобеспечение населенного пункта. Проезд для транспорта сохранился, а для жителей был оборудован пешеходный переход.

Вскрытие рек в северных районах Хабаровского края ожидается ближе к середине мая. Пока на этих территориях сохраняется зимний режим.

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