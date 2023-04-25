Михаил Дегтярев поручил заняться вопросом строительства круизных судов в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае состоялось заседание президиума регионального правительства. Во время встречи Михаил Дегтярев, губернатор края, поручил минтрансу и минтуризма заняться вопросом строительства круизных судов на местных верфях. Такой шаг позволит расширить туристические маршруты и привлечь гостей в северные районы региона, сделав путешествия доступней. Ожидается, что суда будут рассчитаны на 150-200 мест.
Во время заседания также подняли вопрос о комплексном обновлении флота в регионе. Хабаровский край получит господдержку, благодаря которой с 2024 по 2027 год получится обновить 10 судов.
Кроме того, в 2023-м впервые за все время обновили салоны пассажирских теплоходов. В этом году пассажиры смогут переправляться на противоположный берег Амура в более комфортных условиях.
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