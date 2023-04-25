Мероприятия по озеленению города стартовали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

22 апреля Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, и Михаил Дегтярев, губернатор края, дали старт весенним мероприятиям по озеленению города. За этот сезон планируется высадить больше тысячи деревьев и 1,8 тысячи кустарников, а за 2023 год всего будет посажено более пяти тысяч растений.

- Нужно озеленять наш город. Думаю, что жителям будет приятно гулять по улицам, если их будут украшать молодые деревья и кустарники. Наш любимый Хабаровск должен быть чистым, опрятным, уютным и зеленым, - сказал Сергей Кравчук.

Весной в скверах, парках и на городских улицах высадят липы, рябины, лиственницы, абрикосы, груши, сосны и другие растения. Молодые деревья появятся на Тургенева, Ленина, Вахова, Мате Залки, Ульяновской, Оборонной, Брестской, Тихоокеанской и других улицах. Весь посадочный материал был подготовлен в питомниках МБУ «Горзеленстрой».

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