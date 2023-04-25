Молодежь Хабаровского края приглашают к участию в марафоне «Знание.Первые» Фото: Российское общество «Знание»

В России проходит трехдневный марафон «Знание.Первые», который завершится 26 апреля. Молодежь приглашают присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме на сайте и в группе «ВКонтакте».

Лекции читают известные государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители сферы культуры и искусства, военные корреспонденты, врачи, спортсмены. Участники марафона узнают, как развивается политика страны, что происходит с экономикой России, чего достигла наука, к чему стремятся культура и искусство. Спикеры расскажут, какие качества нужны молодым людям для успеха.

Часть просветительской программы посвятят возможностям молодежи в современной России, тенденциям на рынке труда. Слушателям расскажут, какие сегодня есть варианты для трудоустройства начинающих специалистов, и на какие профессии есть спрос.

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