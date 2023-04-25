Главу поселка Охотск оштрафовали в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Охотского района проверила, как администрация рабочего поселка Охотск исполняет земельное законодательство. Было установлено, что органом местного самоуправления нарушен срок рассмотрения двух обращений о предоставлении земельных участков.

- Главе поселения было вынесено представление. Вскоре после этого нарушения устранили. Запрашиваемые участки уже предоставили, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор постановил привлечь главу поселка и администрацию к ответственности. За нарушение порядка предоставления земель их оштрафовали на две тысячи рублей.

Ранее прокуратура помогла инвалиду получить квартиру в Хабаровске. Мужчина с 2019 года ждал, пока ему выдадут недвижимость, положенную по закону.

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