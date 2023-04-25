Отказаться от питья сырой воды призвали жителей в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В администрации Охотского района призвали местных жителей отказаться от употребления сырой воды. Несколько проб поступили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Проверка показала неоднозначные результаты.
- Данные органолептического анализа соответствуют нормам СанПиН. А вот в ходе бактериологического исследования в двух образцах проб из шести направленных было выявлено несоответствие питьевой воды нормам качества, - рассказали в комитете ЖКХ администрации Охотского района.
Причина загрязнения – отсутствие очистного оборудования. Поэтому перед употреблением сырую воду нужно вскипятить. Высокие температуры помогают избавиться от опасных микроорганизмов в жидкости.
Чтобы повысить качество воды, ресурсоснабжающая организация запланировала работы по дезинфекции объектов системы. Мероприятия пройдут после окончания отопительного сезона.
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