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НовостиОбщество25 апреля 2023 3:52

Отказаться от питья сырой воды призвали жителей в Хабаровском крае

Пробы не прошли проверку по бактериологическим показателям в Охотском районе
Александра ЯВИЩЕНКО
Отказаться от питья сырой воды призвали жителей в Хабаровском крае

Отказаться от питья сырой воды призвали жителей в Хабаровском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Охотского района призвали местных жителей отказаться от употребления сырой воды. Несколько проб поступили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Проверка показала неоднозначные результаты.

- Данные органолептического анализа соответствуют нормам СанПиН. А вот в ходе бактериологического исследования в двух образцах проб из шести направленных было выявлено несоответствие питьевой воды нормам качества, - рассказали в комитете ЖКХ администрации Охотского района.

Причина загрязнения – отсутствие очистного оборудования. Поэтому перед употреблением сырую воду нужно вскипятить. Высокие температуры помогают избавиться от опасных микроорганизмов в жидкости.

Чтобы повысить качество воды, ресурсоснабжающая организация запланировала работы по дезинфекции объектов системы. Мероприятия пройдут после окончания отопительного сезона.

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