Прокуратура взяла под контроль строительства ЖК на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске Фото: минстрой Хабаровского края

Жилой комплекс на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске строится за счет средств дольщиков. Как ведутся работы и насколько они соответствуют графику, проверили представители городской прокуратуры.

- Прокурор Краснофлотского района побывал на стройплощадке жилого комплекса. Сейчас ведется первый этап строительства домов №1 и №2. В ходе проверки выявлена возможность срыва графика работ на объекте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В связи с обнаруженными нарушениями директору ООО «ДВ Строй» объявили предостережение. Прокуратура продолжит контролировать ход строительства комплекса.

Напомним, проблемный ЖК на Салтыкова-Щедрина застройщик ООО «Диалог» забросил в 2017 году. Из-за этого 800 обманутых дольщиков больше пяти лет ждали, пока станет известна судьба недостроев. Им обещали, что вопрос с расселением или компенсацией за купленные «квадраты» будет решен в 2023 году. Хабаровчане надеются, что на этот раз сроки не сдвинут.

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