Правила пожарной безопасности не соблюдали в школах, библиотеке и доме культуры в Магаданской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хасынском районе Магаданской области специалисты прокуратуры проверили, как соблюдается закон о пожарной безопасности в бюджетных учреждениях. Оказалось, что в некоторых организациях есть нарушения. Речь о спортивной школе, библиотеке, Доме культуры и школе в поселке Стекольный.
- Выявленные нарушения в виде необеспечения исправности, своевременного обслуживания и ремонта внутреннего противопожарного водоснабжения, отсутствия знаков пожарной безопасности, необорудования пожарной сигнализацией явились основанием для внесения представлений, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Также руководство учреждений привлекли к административной ответственности. Таким было требование надзорного органа. Нарушения устраняют, работу над этим контролирует прокуратура.
Ранее специалисты ведомства оштрафовали главу поселка Охотск в Хабаровском крае. В его работе нашли нарушения.
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