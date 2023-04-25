Правила пожарной безопасности не соблюдали в школах, библиотеке и доме культуры в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хасынском районе Магаданской области специалисты прокуратуры проверили, как соблюдается закон о пожарной безопасности в бюджетных учреждениях. Оказалось, что в некоторых организациях есть нарушения. Речь о спортивной школе, библиотеке, Доме культуры и школе в поселке Стекольный.

- Выявленные нарушения в виде необеспечения исправности, своевременного обслуживания и ремонта внутреннего противопожарного водоснабжения, отсутствия знаков пожарной безопасности, необорудования пожарной сигнализацией явились основанием для внесения представлений, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Также руководство учреждений привлекли к административной ответственности. Таким было требование надзорного органа. Нарушения устраняют, работу над этим контролирует прокуратура.

Ранее специалисты ведомства оштрафовали главу поселка Охотск в Хабаровском крае. В его работе нашли нарушения.

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