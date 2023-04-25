Показ документального фильма об освоении Сибири и Дальнего Востока состоится в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

27 апреля в Хабаровске состоится показ документального фильма «Дойти до края. Сибирский континент». Картина расскажет об освоении Сибири и Дальнего Востока.

Показ фильма будет приурочен ко Дню образования Республики Саха (Якутия). В центре сюжета - 40-летний период, во время которого происходило освоение Сибири и Дальнего Востока русскими первопроходцами в 1632-1672 годах.

- Ключевая роль в картине отводится путешественнику Семену Дежневу. Фильм снимался в знаковых точках маршрута первооткрывателя: на мысе Дежнева, Полюсе холода Оймякон, на реках Лена и Колыма, в селе Нижнеколымское, Якутске и Анадыре, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Посмотреть фильм «Дойти до края. Сибирский континент» можно будет бесплатно в кинотеатре «Совкино» в 19:00.

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