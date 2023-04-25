Грузовик перевернулся на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД Магаданской области

На 1503 километре трассы «Колыма» 25 апреля случилось дорожно-транспортное происшествие. Участником стал один автомобиль. КамАЗ перевернулся на дороге.

- 59-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ не учел дорожные условия и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

В аварии никто не пострадал. Полицейские проводят проверку и устанавливают все подробности ДТП.

Водителей, в свою очередь, просят быть внимательней, особенно в такую погоду. Стоит помнить о правилах дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Напомним, в Хабаровске под колеса автомобиля попал ребенок. Он выбежал на дорогу в неположенном месте из-за припаркованной машины. Водитель не успел затормозить. К счастью, ребенок отделался лишь сильными ушибами.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.