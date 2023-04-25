Усиление ветра, дождь и снег прогнозируют Хабаровскому краю 26 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровске 26 апреля снова ухудшится. В течение дня в краевой столице будет идти дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от ноля до +2, а днем от +8 до +10. Северо-западный ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду.

Осадки прогнозируют и южным регионам Хабаровского края. По прогнозу погоды, 26 апреля температура будет колебаться от -2 ночью до +12 днем. Порывы ветра периодами будут доходить до 14 метров в секунду.

В центральной части региона в среду снег будет сменяться дождем. Скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а в Советско-Гаванском и Ванинском районах порывы будут достигать 20 метров. Ночью похолодает до -8, а днем воздух прогреется до +11 градусов.

Снег пройдет на северных территориях края. Интенсивность осадков будет колебаться от небольшой до умеренной. В Тугуро-Чумиканском районе ветер достигнет 20 метров в секунду, а на остальной территории - 5-14 метров. Ночью столбик термометра покажет от -7 до ноля градусов, а днем от -3 до +7.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.