Особый противопожарный режим ввели в Советско-Гаванском районе Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вторника 25 апреля в Советско-Гаванском районе Хабаровского края ввели особый противопожарный режим. Как долго он будет действовать, пока неизвестно.

Несмотря на это, сейчас в районе действуют некоторые ограничения. Так, рядом с крестьянско-фермерскими хозяйствами, в местах отдыха людей, расположенных рядом с лесами, нельзя разводить костры, жечь мусор, листву и сухую траву. Людям и транспорту нельзя въезжать в лес, сообщили в районной администрации.

За нарушение правил придется заплатить штраф. От 10 до 20 тысяч рублей грозит физлицам, от 30 до 60 - юридическим. Самый крупный штраф назначат юридическим лицам - от 400 до 800 тысяч рублей. А если при пожаре кто-то пострадает, то виновнику грозит уголовное наказание.

Если возникнет пожар, нужно сообщить об этом по номеру 112.

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