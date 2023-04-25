«Школа родственного ухода» открылась в Хабаровске Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

Минсоцзащиты региона запустило новый проект - «Школа родственного ухода». Его цель - научить родственников людей с инвалидностью правилам ухода и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Впервые у хабаровчан появится возможность пройти спецобучение. Первые курсы запланированы на 17-18 мая, но запись на них уже открыта.

- Программа включает в себя теорию и практические занятия по обработке навыков, подбору и использованию средств ухода. На курсах расскажут, как общаться с инвалидами, какие средства реабилитации использовать и многое другое, - сказала Наталья Митрофина, соцработник Чегдомынского комплексного центра социального обслуживания населения.

Учебное отделение создано на базе Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов. После прохождения курса все участники получат удостоверения и дипломы. Подробней о программе обучения можно узнать на сайте Центра социальной реабилитации инвалидов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.