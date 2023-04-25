Бесплатно учиться в «Гнесинке» смогут студенты Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

На пятом Балтийском культурном форуме в Светлогорске минкультуры Хабаровского края подписало соглашение с Российской академией музыки имени Гнесиных. Благодаря ему с 2023 учебного года поступить в вуз хабаровские студенты смогут по целевому направлению. После получения диплома они вернутся в регион. Также стороны договорились о реализации совместных проектов в области искусства.

- Мы создаем условия для претворения в жизнь творческого потенциала, обмена опытом, подготовки кадров, повышения квалификации наших специалистов. То, что раньше казалось недосягаемым, сегодня обретает форму - мы поддерживаем подрастающее поколение, культуру региона и заявляем о себе на федеральном уровне, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Кроме того, в регионе проходят концерты, на которых своим творчеством делятся выпускники Гнесинки. Так, 13 мая с программой «Времена танго» выступят флейтистка Ирина Стачинская и Александр Веретенников. 14 мая можно послушать игру на пианино композитора Евгения Соколовского, а 28 мая - солиста Владислава Афанасьева.

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