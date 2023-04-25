Жильцов аварийных домов разыскивают в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три аварийных дома в переулке Солдатенко готовят к расселению. Они признаны аварийными и подлежат сносу. В связи с этим администрация Магадана ищет владельцев квартир, чтобы предоставить им помещения взамен аварийных:

- переулок Солдатенко, 6, квартира №11;

- переулок Солдатенко, 6А, квартира №11;

- переулок Солдатенко, 8А, квартира №10.

Получить консультацию о предоставлении жилых помещений можно в «Горжилсервисе» на Горького, 16. Посетителей принимают в кабинетах №203 и №205 с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00. Также можно позвонить по номеру 8 (4132) 62-43-29.

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