Глава ЦИК открыла первый Дальневосточный электоральный форум в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начался первый в регионе Дальневосточный электоральный форум. Его открыли глава ЦИК России Элла Памфилова и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Они же стали основными спикерами мероприятия.

Форум приурочен к 30-летию избирательной системы и проводится перед единым днем голосования и выборами президента страны. Он должен помочь выработать современные управленческие решения и подходы для проведения выборов с учетом специфики регионов Дальнего Востока.

- Число и состав гостей форума говорят, насколько он важен для членов избирательных комиссий, представителей власти, общественных организаций, политических партий, активной молодежи. За 30 лет избирательная система превратилась в самостоятельный и эффективный институт, гарантирующий соблюдение избирательных прав людей. Выборы - это выражение воли народа правовыми, цивилизованными и конкурентными способами, исключающими споры и противостояние народа и власти, - сказал Михаил Дегтярев.

За последние годы появились автоматические системы обработки ответов, трансляции с участков, возможность голосовать там, где находишься, а не по месту прописки.

Элла Памфилова поблагодарила руководство региона за организацию мероприятия. Она отметила, что здесь собрались представители многих регионов страны.

После участники смогли подискутировать об особенностях голосования на Дальнем Востоке и современных и новых возможностях. Особое внимание уделили развитию дистанционного голосования.

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