Новый автобусный маршрут №28 открыли в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 24 апреля на улицы Хабаровска вышел автобус №28, который следует по маршруту «Дворец профсоюзов – Дачи малого аэропорта». В мэрии уже утвердили расписание его движения. Оно будет единым для будней, выходных и праздничных дней:

- отправление с «Дворца профсоюзов» в 7:37, 8:49, 10:01, 11:12, 12:22, 13:34, 14:46, 15:56, 17:10, 18:22, 19:33, 20:45 (последний рейс будет заканчиваться в депо);

- отправление с остановки «Дачи малого аэропорта» в 8:13, 9:25, 10:37, 11:46, 12:58, 14:10, 15:22, 17:46, 18:58, 20:09.

Новый маршрут позволит хабаровчанам быстрее добираться до дачных участков. Многие жители краевой столицы долго ждали этого события.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.