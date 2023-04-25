День весны и труда пройдет по-новому в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
По всей России отменили первомайское шествие. Такое решение приняли в целях безопасности. Поэтому праздник в этом году пройдет иначе. В том числе, и в Биробиджане.
В этот день по всей стране пройдут экологические пикники и спортивные соревнования. Активисты проведут марафон профессий, на котором школьники смогут познакомиться с различными специальностями.
- Также на 1 Мая планируется проведение уборки территорий, обновление и облагораживание объектов общественной значимости, - рассказали в администрации Биробиджана.
По всей области пройдут субботники, которые организует федерация профсоюзов ЕАО. Присоединиться к уборке могут трудовые коллективы и жители области. Фронт работ, говорят в мэрии, найдется везде и для каждого.
К слову, бессмертный полк в этом году тоже пройдет в новом формате.
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