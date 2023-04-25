Житель Комсомольска-на-Амуре заплатил компенсацию ради поездки к родственникам в Грузию Фото: УФССП Хабаровского края

Мужчина решил навестить родню, но путь ему перекрыли приставы. Оказалось, что у комсомольчанина есть долг в миллион рублей. Это компенсация морального вреда по уголовному делу за аварию, в которой погиб человек. Мужчина платил, но понемногу, и в дело вмешались приставы.

- Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, а также с него взыскан моральный вред в размере 400 тысяч рублей. Апелляционной инстанцией сумма компенсации морального вреда была увеличена до миллиона рублей, - рассказали в УФССП Хабаровского края.

Имущества у мужчины не было, и тогда приставы запретили ему выезжать за границу. В этот момент он как раз хотел отправиться в Грузию, и попросил снять запрет. Ему объяснили, что это возможно только после оплаты долга. Желание отправиться в другую страну было сильным, и мужчина быстро заплатил всю сумму.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.