«Парту Героя» в честь Алексея Чугунова открыли в Хабаровске Фото: управление образования Хабаровска

В Хабаровске появилась еще одна «Парта Героя». Ее открыли в школе №23 и посвятили Алексею Чугунову, выпускнику учебного заведения.

Мужчина учился здесь с 1985 по 1995 годы, а потом поступил в Академию физкультуры, занимался спортом и единоборствами. Отслужив в армии, остался в ней по контракту.

- За время службы не раз бывал в командировках в горячих точках на Кавказе, награжден медалью «За отвагу». В 2017 году во время выполнения боевой задачи в Сирийской Арабской Республике попал под минометный обстрел, в котором получил ранения несовместимые с жизнью. За проявленные самоотверженность, храбрость и отвагу посмертно награжден Орденом Мужества, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Алексей Владимирович погиб в 39 лет.

На открытии парты присутствовали одноклассники и сослуживцы военного, его учителя, представители администрации, школьники и студенты.

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