Маткапиталом через банк распорядились больше 700 семей ЕАО и Хабаровского края
Фото: Даниил ОПАРИН
Семьи с детьми продолжают распоряжаться материнским капиталом. Об использовании средств через банк поступило 774 заявления от жителей ЕАО и Хабаровского края. Отделение Социального фонда России заключило с ними соглашения.
- Обратиться напрямую в финансовые организации семьи могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита, - рассказали в Отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Чтобы воспользоваться деньгами, достаточно просто подать заявление в банк вместе с оформлением кредита. Если же займ уже есть, то обращаться нужно в СФР. Тогда не нужно предоставлять документы и справки по кредиту, нужные данные специалисты запросят сами.
Социальный фонд постоянно сотрудничает с банками, чтобы мамы и папы смогли проще и быстрее воспользоваться средствами материнского капитала.
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