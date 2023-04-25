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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 8:34

Житель Хабаровска подозревается в истязании двухлетней дочери

Дело взял под контроль центральный аппарат СКР
Александра ШОПЕНКО
Предварительно, мужчина избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года

Предварительно, мужчина избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года

Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске 28-летний мужчина подозревается в истязании своей дочери в 2022 году. Предварительно, он избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года. Заведено уголовное дело.

ЧП случилось в мае, по неподтвержденной информации, подозреваемый взял ребенка у ее дедушки и бабушки. Когда девочку забрала мама, то нашла у нее следы побоев.

Отец стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Его заключили под стражу.

- Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СКР.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

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