Житель Хабаровска подозревается в истязании двухлетней дочери

Предварительно, мужчина избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года
Фото: Александр ГЛУЗ
В Хабаровске 28-летний мужчина подозревается в истязании своей дочери в 2022 году. Предварительно, он избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года. Заведено уголовное дело.
ЧП случилось в мае, по неподтвержденной информации, подозреваемый взял ребенка у ее дедушки и бабушки. Когда девочку забрала мама, то нашла у нее следы побоев.
Отец стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Его заключили под стражу.
- Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СКР.
Максимальное наказание - до десяти лет колонии.
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