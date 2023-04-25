Житель Хабаровска подозревается в истязании двухлетней дочери

Предварительно, мужчина избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске 28-летний мужчина подозревается в истязании своей дочери в 2022 году. Предварительно, он избил девочку до жутчайших синяков, когда ей было 2,8 года. Заведено уголовное дело.

ЧП случилось в мае, по неподтвержденной информации, подозреваемый взял ребенка у ее дедушки и бабушки. Когда девочку забрала мама, то нашла у нее следы побоев.

Отец стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Его заключили под стражу.

- Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СКР.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

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