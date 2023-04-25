Расписание электричек меняется в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае обновили расписание пригородных электричек. О переменах сообщает региональное министерство транспорта. По другому расписанию поезда начнут ходить с 1 мая.

Так, электричка №6821 «Хабаровск-1 - Николаевка» будет отправляться в 9:30, №6822 «Николаевка - Хабаровск-1» - в 14:49. Отправление поезда №6825 «Хабаровск-1 - Волочаевка-1» запланировано на 16:50, а №6824 «Волочаевка-1 - Хабаровск-1» - на 18:37. Ездить они будут каждый день.

Поезд №6801 «Вяземская - Хабаровск-1» будет выезжать раньше на 40 минут. Это касается 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 мая. На 35 минут раньше поедет маршрут №6807 «Хор - Хабаровск-1», а №6808 «Хабаровск-1 - Хор» - на один час 11 минут.

На час раньше отправятся также поезда №6804 «Хабаровск-1 - Хор» и №6803 «Хор - Хабаровск-1».

Подробное расписание опубликовано на сайте АО «Экспресс Приморья» и в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам».

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