Самолет удачно приземлился с отказавшим метеооборудованием в Магадане
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет Ан-28 25 апреля летел из Новой Кубанки в Магадан, когда у него отказало метеооборудование. Это произошло примерно в 6:20 по московскому времени. Из-за отключения электричества в аэропорту Магадана экипаж не мог получать информацию.
Как долго не было электричества, не сообщается. Несмотря на это экипаж смог успешно приземлиться, не зная ничего о давлении, влажности и температуре воздуха за бортом.
Больше никаких сбоев в работе не было. Судя по онлайн-табло аэропорта, рейсы, запланированные на 25 апреля, вылетели из аэропорта. Правда, некоторые с небольшой задержкой.
Ранее в Магаданской области лавина перекрыла движение по дороге Герба - Омсукчан. С 24 апреля для движения автомобилей ввели временное ограничение. К слову, это не первый сход лавины на этой трассе. В январе их было три.
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