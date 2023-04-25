Молодого угонщика задержали в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края
В Советской Гавани по горячим следам задержали 19-летнего парня. Ранее судимый за кражи, он решил снова нарушить закон и угнал мопед. Как сказал полиции: хотел кататься.
О случившемся полицейским рассказал мужчина. Он ехал на мопеде, когда там закончился бензин. Водитель оставил транспорт на территории заброшенного завода, а когда вернулся с топливом, там было пусто. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Скоро оперативники задержали подозреваемого.
- По словам фигуранта, он проходил мимо территории заброшенного завода и увидел мопед, который находился там без присмотра. Во время попытки завести транспортное средство сработала сигнализация, которую злоумышленник отключил. После чего он откатил байк и спрятал в подъезде дома своей знакомой, чтобы потом его заправить и кататься на нем, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мопед нашли в одном из многоквартирных домов. Он стоял на лестничной клетке на втором этаже. Транспорт вернули хозяину, а против парня завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
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