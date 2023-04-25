Свидетелей наезда на мужчину ищут в Комсомольске-на-Амуре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция Комсомольска-на-Амуре ищет очевидцев аварии, которая произошла 25 апреля с 6:55 до 7:05. ДТП случилось в районе дома №15 по Интернациональному проспекту. Там сбили пешехода.

- Неустановленный водитель на автомобиле темного цвета, двигаясь со стороны Аллеи труда в сторону улицы Дзержинского на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и наехал на пешехода, мужчину 35 лет, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Водитель с места происшествия сбежал, а мужчина получил травмы. О его состоянии ничего не сообщается.

Тех, кто видел аварию, просят обратиться к инспекторам по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону 52-44-88. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре сбили 10-летнего мальчика.

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