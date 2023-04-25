Один лесной пожар потушили за сутки в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В 11 районах Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. В регионе все еще горят леса. За минувшие сутки сотрудники МЧС потушили один масштабный пожар.

Он возник 23 апреля в двух километров от поселка Кукан в Хабаровском районе. Огонь распространился на 16 гектаров. Тушили его 20 человек и две единицы техники.

- Сейчас пожаров у нас нет и можно назвать эту ситуацию короткой передышкой. Между тем, риск новых возгораний остается высоким. Наши службы продолжают мониторить обстановку. Как только появятся очаги, вновь приступим к их ликвидации, – рассказали в министерстве лесного хозяйства края.

Пока в регионе действует противопожарный режим, людям запрещено выезжать в леса, и тем более, жечь рядом с ними мусор, траву и разводить костры. В преддверии майских праздников специалисты просят отнестись к этому максимально ответственно. Нарушителям грозит крупный штраф: до 20 тысяч рулей – физлицам, до 60 – должностным и до 800 – юридическим. А если пострадают люди или лесной фонд, придется отвечать по закону. Уголовного дела в таком случае не избежать.

О пожаре можно сообщить на горячую линию: 8-800-100-94-00. Передать информацию о возгорании можно в мобильном приложении «Берегите лес».

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