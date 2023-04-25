Народный хор имени Пятницкого выступит в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Жители и гости Хабаровска смогут посетить выступление хора имени Пятницкого. Артисты покажут программу «Нам нужна великая Россия». Концерт состоится 21 мая в краевом музыкальном театре.

- Хор имени Пятницкого известен по всему миру. Он является одним из символов России. Уже более 100 лет он сохраняет и приумножает традиции нашего народа. Во время Великой Отечественной войны артисты хора выступали в составе фронтовых бригад, поднимая дух наших защитников. И сегодня они продолжают свою патриотическую миссию, объединяя культурное пространство страны, – сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

На концерте артисты исполнят авторские и народные песни, сочетая их с традиционными костюмами и актуальной стилистикой. Билеты можно купить и по «Пушкинской карте».

Праздничный концерт подготовил и ансамбль «Дальний Восток». Выступление приурочено ко Дню Победы. Оно состоится 6 мая в филармонии.

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