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НовостиОбщество25 апреля 2023 22:39

Пожарный из Хабаровска создал коллекцию спецтехники из 100 экспонатов

Максим Фролов собирал модели машин в течение семи лет
Александра ЯВИЩЕНКО
Пожарный из Хабаровска создал коллекцию спецтехники из 100 экспонатов

Пожарный из Хабаровска создал коллекцию спецтехники из 100 экспонатов

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Максим Фролов уже 20 лет работает пожарным в 99-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Семь лет назад у него неожиданно появилось хобби, благодаря которому мужчина собрал огромную коллекцию моделей спецтехники. Дома у пожарного хранится 110 экспонатов машин.

- В 2016 году я был в Железногорске, и мы с товарищем зашли в магазин. Увидел в продаже модели пожарной техники. Решил купить штук восемь. Думал, сын родится, играть будет, а родилась дочь. Так и стояли они у меня в комнате. Потом я еще докупил несколько экземпляров из этой же линейки. Моделей 12 где-то было. Сейчас их нет, я их все в детсад отдал. Тогда они мне казались моделями. Сейчас понимаю, что это были игрушки, - рассказал Максим Фролов.

Максим Фролов сам собирает все модели машин для коллекции

Максим Фролов сам собирает все модели машин для коллекции

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Экспонаты для своей коллекции пожарный собирает самостоятельно. Он делает миниатюры пожарных и спасательных машин, прорабатывая даже самые мелкие детали. Некоторые поделки становятся частью сюжетных линий, другие взяты из реальности. Например, он сделал диораму с автоцистерной - полной копией автомобиля, стоящего сейчас на боевом дежурстве в его пожарной части.

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