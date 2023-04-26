Докатался: мужчину с поддельными правами накажут в Хабаровском крае

Мужчина отправится под суд за использование поддельных документов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

36-летний житель Верхнебуреинского района настолько отчаялся сдать на права, что решил купить документы в интернете. Получив поддельную корочку, он некоторое время оставался «в тени». Но удача отвернулась от нарушителя, когда его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Обман был сразу раскрыт.

- На подозреваемого завели уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. Обвинение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За использование поддельных прав мужчину могут приговорить к ограничению или лишению свободы на срок до одного года.

Ранее по требованию прокуратуры главу поселка Охотск оштрафовали в Хабаровском крае. причиной стали нарушения, которые были обнаружены во время проверки.

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