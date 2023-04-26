Находил попутчиков в сети: 38 человек стали жертвами лжеводителя в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
20-летнего хабаровчанина осудят за 38 преступлений, которые он совершил с 2021 по 2022 год. Он предлагал услуги водителя и искал попутчиков для поездок по стране, но ни один из его клиентов так и не добрался до оговоренного места.
С января 2021 по февраль 2022 года молодой человек публиковал в Сети объявления о поиске попутчиков для поездок по России. Тем, кто откликался на предложение, он давал ссылку на бот-канал для оплаты услуг и бронирования места.
- Люди вводили данные банковской карты, включая трехзначный код с задней стороны. После этого обвиняемый получал дистанционный доступ к управлению счетами потерпевших и похищал деньги, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
За год мужчина присвоил около 400 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь аферисту светит до шести лет колонии.
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