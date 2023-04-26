Сергей Кравчук: Избирательная система не стоит на месте

Форум собрал более 500 участников из разных регионов России Фото: Администрация Хабаровска

Масштабное мероприятие собрало более 500 участников не только из ДФО, но и других регионов страны. Площадка Хабаровска позволит представителям разных уровней власти, избирательной системы, а также политическим и общественным деятелям обменяться опытом и лучшими практиками, действующими на территории разных субъектов федерации, чтобы вместе понять, как сделать избирательную систему еще проще, понятнее и эффективнее.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил значимость события для краевой столицы.

- Наш президент Владимир Путин подчеркивает, что избирательная система не стоит на месте, она постоянно развивается и совершенствуется, главным образом, для наших избирателей. И сегодня рады принимать этот форум, в котором участвуют не только представители Дальневосточного федерального округа, но и избирательные комиссии из других субъектов Российской Федерации, - отметил глава города.

Участие в открытии форума приняли губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Во время панельной дискуссии участники обсудили варианты дальнейшего усовершенствования избирательной системы вдобавок к таким уже внедренным за последние годы инициативам, как онлайн-трансляции с участков, дистанционное электронное голосование. Однако впереди единый день голосования и президентские выборы, которые могут определить судьбу страны на десятилетия.